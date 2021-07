Datingshow-Fans, aufgepasst: Es gibt neue Infos zur dritten Prince Charming-Staffel! In der kommenden Season will Kim Tränka – ein 31-jähriger Automobilkaufmann aus Bremen – unter der heißen Sonne Griechenlands seinen Mr. Right finden. Zwar verkündete der Blondschopf bereits höchstpersönlich im Netz, dass die neuen Folgen abgedreht sind – jedoch war noch nicht bekannt, ab wann die Episoden zu sehen sein werden. Jetzt steht der Starttermin der dritten "Prince Charming"-Staffel endlich fest!

Laut einer offiziellen Pressemitteilung von RTL müssen sich die Fans nicht mehr allzu lange gedulden, denn die schwule TVNow-Datingshow startet bereits im kommenden Monat. "Am 17. August tritt der dritte Prince Charming Kim Tränka aus Bremen seine Liebesreise an", heißt es in dem Schreiben. Insgesamt soll die dritte Staffel aus neun Folgen und einer abschließenden Wiedersehensshow bestehen.

Neben dem Starttermin gab der Sender auch weitere Details zu "Prince Charming" preis: So werden diesmal insgesamt 18 Singles versuchen, auf der griechischen Insel Kreta das Herz des Automobilkaufmannes zu erobern. Welche Männer in die Villa auf der sonnigen Liebesinsel ziehen, ist zwar noch geheim, werde aber "zeitnah bekannt gegeben".

Instagram / kim_tnka Kim Tränka, Prince Charming 2021

TVNOW Kim Tränka, Prince Charming 2021

Instagram / kim_tnka Kim Tränka im Mai 2020

