Die brandneue Animationsserie "The Prince" dreht sich rund um die Royals. Die Inspiration hinter den fiktiven Charakteren ist klar erkennbar. Gesprochen werden die Cartoon-Royals von absoluten Weltstars. Darunter auch Schauspieler Orlando Bloom (44), der Prinz Harry (36) seine Stimme leiht. Die britische Königsfamilie wird in der HBO-Serie nicht gerade in ein vorteilhaftes Licht gerückt. Orlando verteidigt nun seine Entscheidung, die Rolle des Harry zu übernehmen.

Gegenüber Hollywood Reporter gestand Orlando, dass er nervös war, in der Serie mitzuwirken. Er sagte: "Ich versuche es zu rechtfertigen, weil ich ehrlich gesagt nicht der Typ bin, mich über andere lustig zu machen. Es ist aber lieb gemeint." Orlando kannte Harry angeblich noch nicht persönlich, als er die Rolle in "The Prince" annahm. Wie es der Zufall so will, sind die beiden inzwischen Nachbarn. Nach der Veröffentlichung des Trailers hagelte es bereits heftige Kritik. Hierbei richten sich die negativen Kommentare primär gegen Orlando Bloom und Game of Thrones-Schauspielerin Sophie Turner (25), die in der Serie Prinzessin Charlotte (6) spricht. Es sei eine Schande für zwei britische Schauspieler, Teil einer solchen Serie zu sein.

Nach anfänglichen Zweifeln steht Orlando nun aber voll und ganz hinter seiner Entscheidung, an "The Prince" mitzuwirken. Letztlich habe seine Verlobte Katy Perry (36) ihn dazu überredet, die Rolle anzunehmen. Orlando bleibt auf jeden Fall optimistisch und hofft auf eine verständnisvolle und positive Reaktion der royalen Vorbilder. Er sagte über Harry: "Der Kerl ist so nett, und ich glaube er hat einen sehr guten Humor. Ich hoffe den behält er auch bei."

Getty Images Prinz Harry im Januar 2020

Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

Getty Images Orlando Bloom bei der "Carnival Row"-Premiere in London im August 2019

