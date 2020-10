Orlando Bloom (43) und Katy Perry (36) sind seit Ende August stolze Eltern einer süßen Tochter. Damit sie ihr neues Familienglück in Ruhe genießen können, ist das Paar in ein Haus nach Montecito gezogen. Doch in diesem 9.000-Einwohner-Ort nördlich von Los Angeles wimmelt es nur so von Stars – so wohnt unter anderem ein Teil der britischen Königsfamilie dort. Katy und Orlando sind nun Nachbarn der Sussexes.

Wie Hello! berichtet, zählen zur prominenten Nachbarschaft von der Sängerin und dem Schauspieler auch die Royals aus Großbritannien. Ihr Grundstück befindet sich in der unmittelbaren Nähe zu dem Haus, in dem Prinz Harry (36) und seine Frau Herzogin Meghan (39) wohnen. Es könnte also gut sein, dass Katys Tochter Daisy schon bald einen neuen royalen Freund hat. Immerhin trennen Daisy und Meghans Sohn Archie (1) nur zwei Jahre.

Für das Traumhaus mussten der Fluch der Karibik-Darsteller und seine Verlobte jedoch tief in die Tasche greifen. Das Paar hat für ihr neues Grundstück in der teuren Gegend umgerechnet rund 12 Millionen Euro gezahlt. Dafür stehen ihnen nun sechs Schlafzimmer, ein Wohnzimmer und zwei Bäder zur Verfügung, um ihr neues Familienleben zu genießen.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2017

MEGA Prinz Harry, Herzogin Meghan und Archie Harrison

ActionPress Katy Perry und Orlando Bloom im August 2019 in Hollywood

