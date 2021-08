Bei Promi Big Brother knallte es zuletzt heftig! Der Grund: Rafi Rachek (31) vermutet, dass sich Melanie Müller (33) und Eric Sindermann (33) vor der Realityshow abgesprochen haben und gemeinsame Sache machen. Laut ihm geben die Schlagersängerin und der Modedesigner nur vor, sich nicht zu kennen. Er hat die beiden nämlich offenbar auf einer Veranstaltung in Berlin bei einem langen Gespräch beobachtet. Deshalb konfrontierte Rafi die Blondine zuletzt – und der Streit eskalierte. Jetzt nahm Sam seinen Freund Rafi in Schutz und verteidigte ihn im Netz!

"Rafi ist ein Gerechtigkeitstyp", betonte Sam in seiner Instagram-Story und erklärte: "Natürlich steigert er sich in die Sache jetzt ziemlich rein – und dann explodiert das." Allerdings werde der "Promi Big Brother"-Teilnehmer viel bedrohlicher eingeschätzt als er letztendlich tatsächlich ist. "Rafi wirkt immer wie ein böser Löwe – aber in Wirklichkeit ist er ein kleines Kätzchen", verdeutlichte der einstige Prince Charming-Kandidat.

Sam könne Rafis Gefühlslage außerdem auch nachvollziehen – immerhin habe er Melanie und Eric auf der besagten Veranstaltung mit eigenen Augen gemeinsam gesehen! "Wir haben gesehen, dass sich Melanie und Eric stundenlang mit ihren Managern unterhalten", berichtete er. Aber nicht nur das! Zudem vermute er nämlich auch, dass Melli den Zoff mit ihrem Mann Mike Blümer für die Kameras übermäßig dramatisiert.

Anzeige

Sat.1 / Marc Rehbeck Melanie Müller, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

Anzeige

SAT.1/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohner Rafi Rachek

Anzeige

Getty Images Rafi Rachek und Sam Dylan beim Pearl Fashion Aperitif in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de