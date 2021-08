Bei Salvatore Vassallo flossen in der vergangenen Are You The One – Reality Stars in Love-Doppelfolge sogar die Tränen! In der Nacht auf Donnerstag wurden die zwei neuen Episoden der Kuppelshow auf TVNow veröffentlicht, in denen es zu einer heftigen Eskalation kam: Weil Salvatore das Match-Box-Ergebnis von Melina Hoch und Tommy Pedroni für 150.000 Euro verkaufte, geriet der Muskelmann in einen regelrechten Verbal-Granatenhagel seiner Mitstreiter. Salvo war von der dramatischen Situation dermaßen überfordert, dass er sogar weinen musste!

Nachdem vor allem Melina und ihre beste Freundin Aurelia Lamprecht dem Temptation Island-Star ihre Meinung gegeigt hatten, verzog er sich ins Ankleidezimmer, in dem er sofort in Tränen ausbrach. Salvatore bereute nämlich schon Sekunden nach seiner Entscheidung, das Match-Box-Ergebnis verkauft zu haben. "Ich habe übertrieben die Kontrolle verloren. Ich dachte, das kriegt man noch irgendwie geregelt und dann habe ich die Scheiße verkauft, was soll ich denn machen", erklärte der 27-Jährige im Sprechzimmer.

Doch der Essener hat den Verkaufsentschluss nicht ganz ohne Hintergedanken gefasst. Für ihn sei Geld und insbesondere die 150.000 Euro Extra-Siegprämie, die sie nun erspielen konnten, eben extrem wichtig: "Ich helfe meiner Familie damit, wenn ich hier Geld raushole. Deswegen habe ich es gemacht. Weil ich mich und meine Familie aus der Scheiße holen will. Das versteht aber hier keiner", versuchte er im Interview verzweifelt klarzustellen.

Kurz nach der aufgeladenen Situation fasste sich der einstige Ex on the Beach-Kandidat ein Herz und entschuldigte sich bei der gesamten Mannschaft: "Ich habe Scheiße gebaut. Ich bereue das wirklich sehr. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, Melina, das war wirklich nicht meine Absicht, das so zu machen. Ich habe eingesehen, dass es falsch war. Macht was ihr wollt mit mir, ich halte ab jetzt meine Fresse." Für Melina und Aurelia war das nicht genug: Die Mädels wollten die Rechtfertigung nicht hören. Stattdessen stellte die Blondine klar, dass sie nichts mehr mit Salvo zu tun haben wolle. "Du bist mir nicht mal mehr was wert. Du ekelst mich als Mensch einfach an."

Instagram / salvatore_officiall Salvatore Vassallo im Urlaub

@shankarphotography Salvatore Vassallo, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht und Melina Hoch im Partnerlook

Instagram / salvatore_officiall Salvatore Vassallo, Reality-TV-Star

