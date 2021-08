Payton Ramolla (21) ist wohl das Küken des diesjährigen Promi Big Brother-Casts. Mit zarten 21 Jahren geht es für die YouTuberin ins TV-All. Als Influencerin hat sie bereits viel Erfahrung vor der Kamera und gab in Oliver Pochers (43) Show "Pocher vs. Influencer" vor wenigen Monaten ihr TV-Debüt. Im Gespräch mit Promiflash verriet sie nun, was sie an "Promi Big Brother" gereizt hat.

"Meine Motivation, bei 'Promi Big Brother' mitzumachen war einfach, dass es eine neue Lebenserfahrung ist und dass es etwas ist, was ich so in meinem Leben bis jetzt noch nicht gemacht habe", erklärte die TikTok-Beauty gegenüber Promiflash. Außerdem erhoffe sie sich, durch die Teilnahme auch neue Leute kennenzulernen. Als Nachrückerin glaubt sie, dass sie es dabei zunächst etwas schwerer haben wird, da sie in eine bestehende Gruppe kommt. "Aber ich denke, nach ein bis zwei Tagen wird das alles normal sein", führte sie weiter aus.

Wie ihr Promi-BB-Auftritt bei ihren Fans ankommen wird, weiß Payton noch nicht. "Aber ich gehe mal davon aus – oder hoffe es zumindest – dass es gut ankommen wird", betonte sie. Letztendlich hänge das aber auch davon ab, wie sie sich im Haus verhalte. "Und ob das den Leuten dann gefällt oder nicht", lachte sie.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Anzeige

Instagram / payton.r Payton Ramolla im Dezember 2020

Anzeige

© SAT.1/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Kandidatin Payton Ramolla

Anzeige

Instagram / payton.r Payton Ramolla, deutsche Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de