Daniel Kreibich klärt auf! Der Hellseher zog am vergangenen Freitag in den Promi Big Brother-Container ein, doch für ihn war die Reise schnell vorbei: Das Astro-TV-Gesicht entschied sich dazu, die Sendung freiwillig zu verlassen. Daniel erklärte, er habe sehr starke Schmerzen und würde aus medizinischen Gründen sofort abreisen. Im Interview mit Promiflash verriet er nun, warum es ihm wirklich so schlecht ging.

"Psychologisch ging es mir gut, aber ich habe eine Einweisung in ein Krankenhaus bekommen", stellte er im Gespräch mit Promiflash klar. Daniel habe starke Schmerzen gehabt und dann sei auch noch eine Infektion dazu gekommen. Bislang sei ungewiss, ob er eine OP benötige. "Wir hatten anscheinend einen Magen-Darm-Virus da drin. Mir war schwindelig und ich hatte das Gefühl, dass ich umfalle. Und das war es nicht wert, die Gesundheit geht vor."

Dass der 37-Jährige die Show letztendlich verlassen musste, findet Daniel ziemlich traurig. "Es war seit Jahren mein Traum, einmal bei Promi BB dabei zu sein, aber es war einfach der falsche Zeitpunkt für mich", erklärte er. Mit dem Gewinn hätte das TV-Medium seine krebskranke Mutter unterstützt und er hoffe, dass der große Bruder ihm irgendwann eine zweite Chance geben werde. Wirklich Interesse an seiner gesundheitlichen Situation habe nur Mitstreiterin Melanie Müller (33) gehabt, die anderen Kandidaten seien seiner Meinung nach nicht authentisch gewesen.

