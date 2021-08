Für diese neuen Bewohner startete das Promi Big Brother-Abenteuer direkt mit einem spannenden Duell! In der aktuellen Folge der beliebten Realityshow machten sich Gitta Saxx (56), Papis Loveday (44), Payton Ramolla (21) und Paco Steinbeck (46) auf den Weg ins TV-Weltall. Jedoch stellte sie der große Bruder direkt zu Beginn vor eine große Herausforderung – in Zweiergruppen mussten sie um den Einzug in den Luxusbereich kämpfen. Welches Team konnte das Duell für sich entscheiden und darf damit den Big Planet bewohnen?

Gitta und Papis sowie Payton und Paco mussten im Rahmen der Challenge im Außenbereich in schwindelerregende Höhe hinaufsteigen: An versetzt angebrachten Leitern kletterten die "Promi Big Brother"-Kandidaten nämlich um die Wette. Allerdings kam ein Team ein kleines bisschen schneller am Ziel an als das andere – und zwar Gitta und Papis! Somit ziehen das Playmate und das Model auf den beliebten Big Planet. Payton und Paco müssen sich hingegen mit der Raumstation zufriedengeben.

Kein Wunder, dass die Freude bei Gitta und Papis da besonders groß war! Immerhin dürfen sie die kommenden Tage im Luxusbereich verbringen, während ihre Kontrahenten in der Raumstation an allen Ecken zurückstecken müssen. "Gibts da auch einen Whirlpool?", fragte Gitta den Moderator Jochen Schropp (42) nach ihrem Duell-Sieg ganz frech.

© SAT.1 Payton Ramolla, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

© SAT.1 Papis Loveday, Promi Big Brother

© SAT.1 Gittas Saxx, Promi Big Brother

