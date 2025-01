Gitta Saxx träumt von Playboy-Comeback mit 60

Mit 60 Jahren fängt das Leben an, oder? Gitta Saxx (60), bekannt als "Playmate des Jahrhunderts", hat einen besonderen Wunsch zu ihrem 60. Geburtstag am Mittwoch, den 22. Januar: ein weiteres Nacktshooting für den Playboy. Die gelernte Augenoptikerin aus Baden-Württemberg posierte erstmals 1988 für das Magazin und zierte insgesamt bereits viermal dessen Cover. Neben internationalen Model-Jobs prägten auch Begegnungen mit Stars wie Prinz Albert, Kylie Minogue (56) und Prince (✝57) ihre Laufbahn. Besonders emotional spricht sie über ihre kurze, aber intensive Beziehung zu Schauspieler Joseph Fiennes (54): "Wir waren ein paar Monate ein Paar", erinnert sie sich in der aktuellen Ausgabe des Playboy Germany.

Ihre Karriere verlief allerdings nicht immer reibungslos. Im Jahr 2016 geriet Gitta in eine schwierige finanzielle Situation, als sie nach einer achtjährigen Bindung an einen Guru hohe Schulden anhäufte und Insolvenz anmelden musste. "Ich habe gutgläubig dem falschen Menschen mein Geld nachgeworfen", gestand sie sich ein. Seitdem hat sich die Situation jedoch stabilisiert. Heute lebt sie abwechselnd auf Mallorca und in Berlin, arbeitet unter anderem als DJane und war in den letzten Jahren regelmäßig in Reality-TV-Shows präsent, darunter 2011 im Dschungelcamp sowie 2021 bei Promi Big Brother. Ihr Wunsch nach einem weiteren Shooting, um ihre Erotik zum Ausdruck zu bringen, könnte somit einen neuen Lebensabschnitt markieren.

Abseits der Kameras zeigt Gitta Saxx eine reflektierte Haltung, besonders wenn es um Beziehungen geht. Nach der turbulenten Affäre mit "Luther"-Star Joseph Fiennes und anderen Erfahrungen lässt sie sich eigenen Angaben zufolge "nicht mehr so schnell auf eine Affäre ein". Dennoch betont sie, dass sie nicht für immer Single bleiben wolle. Ihr Fokus auf Selbstbestimmtheit und ein aktives Leben spiegelt sich auch in ihren Ansichten zur Erotik wider. Und während sie auf die Entscheidung des Magazins wartet, bleibt Playboy-Chef Florian Boitin offen: "Ich will nicht ausschließen, dass aller guten Dinge fünf sind", sagte er zu Bild. "Gitta ist eine Playboy-Ikone. Vielleicht wäre deshalb ihr 40-jähriges Playboy-Jubiläum 2028 ein guter Anlass."

Getty Images Model Gitta Saxx besucht die 50-Jahr-Feier des Playboy Deutschland 2022 in München.

Getty Images Gitta Saxx, Fotografin

