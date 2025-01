Gitta Saxx will ihr Herz wieder für die große Liebe öffnen

Gitta Saxx (60) hat kürzlich ihren 60. Geburtstag auf Mallorca gefeiert, gemeinsam mit Freunden und inmitten von guter Laune sowie nachdenklichen Momenten. "Ich muss schon zugeben, dass es was macht mit mir. 60 ist eigentlich toll, ich bin sehr stolz auf mein Alter, ich habe viel erlebt. Aber die Tatsache ist, dass man in zehn Jahren dann 70 ist", erklärt sie lachend im Interview mit RTL. Auf ihrer persönlichen Wunschliste stehe nun die große Liebe, wie sie offen zugibt: "Wäre schon schön, wenn ich einen Partner an der Seite hätte." Auf der beliebten Ferieninsel, ihrer zweiten Heimat, blickt sie optimistisch in die Zukunft und möchte einen Neuanfang wagen.

Die Reality-TV-Darstellerin und ehemalige "Playmate des Jahrhunderts" spricht dabei auch ehrlich über die Schattenseiten ihrer Vergangenheit. Ein besonders prägendes Kapitel sei ihre Begegnung mit einem Guru gewesen, der ihr das Vertrauen und jahrelang auch ihr Erspartes gekostet habe. Mit 177.000 Euro Schulden und ohne Partner an ihrer Seite habe sich Gitta aus der finanziellen Misere zurückgekämpft – doch die emotionale Bürde sei mindestens genauso groß gewesen. "Im Endeffekt bin ich eigentlich seitdem Single, obwohl ich mit dem Mann nie zusammen war", sagt sie rückblickend. Trotz allem habe sie es geschafft, wieder Vertrauen zu fassen und in ihrem engen Freundeskreis viel Trost gefunden.

Gitta blickt auf ein bewegtes Leben zurück, das durch Höhen und Tiefen geprägt war. Ihren Durchbruch hatte sie mit ihrer Karriere als Model und später auch als beliebtes Gesicht im Reality-TV. Doch abseits des Rampenlichts setzte sie einige Male neu an. Die Liebe blieb bislang auf der Strecke, was sie teils dem Umstand zuschreibt, sich emotional oft verschlossen zu haben. Heute, nach allem, was sie erlebt und gemeistert hat, sei sie bereit, einen weiteren Abschnitt ihres Lebens zu starten – diesmal mit der Hoffnung auf den Richtigen an ihrer Seite. Auf Mallorca feierte sie nicht nur ihren runden Geburtstag, sondern auch ihre neu gefundene Zuversicht.

Getty Images Model Gitta Saxx besucht die 50-Jahr-Feier des Playboy Deutschland 2022 in München.

Instagram / gittasaxx Gitta Saxx, Realitystar

