Die Wollny-Sprösslinge lieben ihre neuen Familienmitglieder offenbar sehr! Vor wenigen Wochen bescherten die Reality-TV-Stars Sarafina Wollny (26) und ihr Ehemann Peter (28) Familienoberhaupt Silvia (56) eine große Freude: Das Paar bekam Zwillinge namens Emory und Casey und schenkte dem TV-Urgestein somit ein 13. und ein 14. Enkelkind. Die stolze Großmutter freute sich darüber natürlich sehr – aber auch die anderen Familienmitglieder lieben Sarafinas Kids!

In einem Q&A auf Instagram fragte sich ein Follower, wie Sarafinas kleine Nichten Anastasia (2) und Cataleya denn auf ihren Nachwuchs reagiert hätten – offenbar mehr als euphorisch, wie die Beauty daraufhin verriet. "Richtig süß! Anastasia [...] würde am liebsten 24 Stunden am Bett stehen und die beiden einfach nur anschauen. Püppi [Cataleya, Anm. d. Red.] hält immer ganz vorsichtig die Händchen", schwärmte die frischgebackene Zweifach-Mama.

Dabei hätte die Influencerin nicht unbedingt mit einer derart positiven Reaktion gerechnet. "Die beiden sind einfach nur Zucker. Wir hätten nicht gedacht, dass die beiden so auf die Zwillinge reagieren", erzählte Sarafina.

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny mit ihrer Enkelin

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollnys Tochter Anastasia Sophie

Instagram / calantha_wollny Calantha Wollny mit ihrer Tochter Cataleya, 2020

