Endlich gibt es News von Sarafina Wollny (26) und ihren Zwillingen! Das Reality-TV-Sternchen teilt mit ihrer Community im Netz eigentlich alles. So präsentiert sie dort nicht nur süße Liebeserklärungen an ihren Ehemann Peter (28) – sondern dokumentierte auch die Schwangerschaft mit ihren Zwillingen. Jedoch kam es im Endspurt zu Komplikationen, weswegen die beiden kleinen Jungs verfrüht per Notkaiserschnitt zur Welt gebracht werden mussten. Seitdem gab es nur wenige Updates der Neu-Mama. Bis jetzt: Sarafina meldet sich mit tollen Neuigkeiten zurück!

Auf Instagram postete die 26-Jährige nun ein ganz besonderes Bild. Ihr Liebster trägt seine beiden kleinen Söhne nämlich in zwei Babyschalen aus dem Krankenhaus heraus. Darunter verkündete Sarafina: "Unsere zwei Wunder sind seit 14 Tagen zu Hause. Sieben lange Wochen haben wir auf diesen Moment gewartet, endlich ging es als Familie nach Hause." Ein wohl ziemlich emotionaler Moment, denn die zwei Jungs waren vorher anscheinend zu schwach, um das Krankenhaus verlassen zu können.

Endlich durfte jetzt auch der Rest der berühmten Familie Emory und Casey, wie die Zwillinge heißen, kennenlernen. Auf diesen Tag schien vor allem Sarafinas jüngere Schwester Estefania (19) hinzufiebern. "Ich kann es kaum erwarten. Wir freuen uns so sehr, wenn die zwei endlich nach Hause dürfen", schrieb die Influencerin noch vor wenigen Wochen auf Social Media.

