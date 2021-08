Hier hat sich Kendall Jenner (25) wohl Feinde gemacht! Das Model ist in der Fashion-Branche eigentlich sehr hoch angesehen und war in der Vergangenheit schon auf zahlreichen Magazin-Covern und Laufstegen zu sehen. Seit einigen Jahren zählt die brünette Beauty auch zu den bestbezahlten Models der Welt. Doch trotz ihres großen Erfolgs als Werbegesicht benahm sich Kendall zuletzt wohl ziemlich unprofessionell: Denn sie trat ein Fotoshooting trotz bereits erhaltener Gage nicht an – und wird deswegen nun verklagt!

Wie PageSix berichtete, wurde Kendall schon 2019 als Model der Marke Liu Jo für zwei große Kampagnen gebucht. Während das erste der beiden Shootings noch wie vereinbart stattfand, musste das zweite aufgrund der Pandemie Anfang 2020 abgesagt werden und sollte im Herbst des gleichen Jahres stattfinden. Doch wie Sprecher der Marke nun berichteten, hätten sie sich mit der Reality-Bekanntheit nie auf einen Termin einigen können. Das Model habe Terminvorschläge entweder abgelehnt oder auf diese gar nicht erst reagiert. Und das, obwohl die Firma ihr bereits umgerechnet 1,14 Millionen Euro der Gage in Höhe von insgesamt 1,27 Millionen Euro für das zweite Shooting im Voraus gezahlt habe.

Weil Kendall so unzuverlässig war und Liu Jo große Mühen beschert habe, verlangt die Bekleidungsfirma von dem Model nun auf dem rechtlichen Weg die gezahlte Gage zurück – sowie umgerechnet 1,5 Millionen Euro Schadenersatz. Die Anwälte des Weltstars nannten die Vorwürfe in einem offiziellen Statement jedoch "unbegründet" und "unwahr".

