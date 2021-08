Geht Luca Hänni (26) aus dieser Challenge als Sieger hervor oder Christina Luft (31)? In Sachen Liebe haben die beiden jedenfalls schon mal den Jackpot gezogen: Im vergangenen Jahr lernten sich der Sänger und die Profitänzerin bei Let's Dance kennen und kurz darauf auch lieben. Aktuell genießen die Turteltauben eine Auszeit am Meer. Bei ihrem Aufenthalt am Hotel-Pool kam es jetzt zu lustigen Szenen: Luca stellte Christinas Fotos nach!

In seiner Instagram-Story teilte Luca zuerst einen Schnappschuss seiner Liebsten. In eleganter Pose rekelt sich die Beauty im knappen Bikini am Rande des Wassers. Von seiner Liege aus hat der Musiker dabei den besten Blick auf die dunkelhaarige Schönheit. Doch statt den Ausblick zu genießen, hat Luca ganz andere Gedanken: "Auch dir will ich einen atemberaubenden Ausblick nicht vorenthalten, Christina!"

Gesagt, getan! Kurz darauf teilte der "She Got Me"-Interpret eine fast identische Aufnahme – einziger Unterschied: Diesmal posiert nicht Christina am Pool, sondern Luca. Wie eine waschechte Diva legt der Beau seinen Kopf in den Nacken, um seinen durchtrainierten Körper perfekt in Szene zu setzen. Doch was meint ihr: Wer hat letztendlich besser performt? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / lucahaenni1 Christina Luft am Pool

Anzeige

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni am Pool

Anzeige

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft, April 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de