Anastasiya Avilova (32) steht hinter Danni Büchner (43)! Die zwei prominenten Frauen haben vor allem eine Gemeinsamkeit: Sie waren beide mit Ennesto Monté (46) zusammen. Doch Groll hegen die beiden Ladys nicht gegeneinander – ganz im Gegenteil. Sie sind sogar miteinander befreundet. Während Danni aktuell bei Promi Big Brother zu sehen ist, bekam sie vom Anastasiya aus dem Publikum Unterstützung. Jetzt schwärmte Letztere von der fünffachen Mutter – und schoss gleichzeitig gegen Ennesto!

Bei der "Promi Big Brother Late Night Show" sprach Anastasiya über ihre Beziehung zu Danni. "Das Beste, das Ennesto geleistet hat, ist, dass er mich und Danni zusammengebracht hat", stellte das Model klar und versetzte ihrem Ex damit einen gepfefferten Seitenhieb. Sie könne außerdem verstehen, dass ihre Freundin in dem TV-Container ihre Enttäuschung über ihren Verflossenen kundtut. "Sie ist megaenttäuscht, sie ist ein Herzensmensch, sie hat ihn geliebt. Ich darf nicht alles erzählen, aber was sie alles für ihn getan hat...", ließ Anastasiya gegenüber den Moderatoren Melissa Khalaj (32) und Jochen Bendel (53) verlauten.

Gegenüber Kandidat Eric Sindermann (33) öffnete sich Danni bei Promi BB zuvor und sprach über die emotionale Zeit nach der Trennung von Ennesto. "Normalerweise bin ich ja die treueste Seele, aber ich bin so so so verletzt. Es ist ok, so wie es jetzt ist. In diesem Leben werde ich ihm nicht mehr verzeihen können", stellt die 43-Jährige klar.

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova, TV-Bekanntheit

Instagram / dannibuechner Ennesto Monté und Daniela Büchner

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im Dezember 2020

