Süße Nachrichten von Joey Lawrence (45)! Der Schauspieler, der unter anderem aus den Serien "Hawaii Five-0" oder "Californication" bekannt ist, hat nicht nur karrieretechnisch das große Los gezogen. Vor mittlerweile elf Monaten hat er am Filmset seine Freundin Samantha Cope kennengelernt. Er ist so glücklich mit der 34-Jährigen, dass er sie nicht mehr gehen lassen will – und hat ihr nun die Frage aller Fragen gestellt!

Im Gespräch mit Us Weekly plauderte Joey ganz nebenbei aus, dass Samantha gar nicht mehr seine Freundin sei – sondern seine Verlobte. "Es gibt eine Menge toller Dinge. Sie ist einfach die beste Frau", schwärmt er im Interview. "Wir haben uns aus dem Nichts getroffen. Es waren verrückte anderthalb Jahre auf der ganzen Welt. Und dann, wenn du es gar nichts erwartest, passiert etwas unglaubliches und sie zu treffen, war wirklich das Beste", lässt er sich weitere süße Details entlocken.

Zuvor war der 45-Jäjhrige mit seiner Frau Chandie zusammen gewesen. 15 Jahre Ehe hatten hinter ihnen gelegen, als sie sich zu einer Trennung entschlossen. Im vergangenen Juli hatte Joey die Scheidung eingereicht. Aus ihrer Beziehung stammen ihre 15- und 11-jährigen Töchter Charleston und Liberty.

Anzeige

Getty Images Schauspieler Joey Lawrence

Anzeige

Getty Images Joey Lawrence, Schauspieler

Anzeige

Instagram / samanthaccope Samantha Cope und Joey Lawrence

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de