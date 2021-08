Chris Brown (32) lässt es sich gut gehen! Der US-amerikanische Rapper ist stolzer Vater von zwei Kindern: Mit seiner damaligen Partnerin Nia Guzman hat der "Look at Me Now"-Interpret eine Tochter namens Royalty (7) – mit seiner heutigen Flamme Ammika Harris bekam der Musiker dann 2019 ihren gemeinsamen Sohn Aeko Catori. Nun verbrachte Chris mit beiden Kids einen tollen Familienurlaub!

Auf Instagram teilte der 32-Jährige einige Aufnahmen, auf denen seine zwei Sprösslinge gemeinsam mit ihrem Papa auf einem Boot zu sehen sind – offenbar hat das Trio eine tolle Zeit am Meer. In dem Zuge nutzte der Sänger die Gelegenheit, den Gefühlen für seine beiden Kinder Ausdruck zu verleihen. "Mein strahlender Engel", schrieb er zu einem Foto seiner Tochter Royalty – und auch Aeko widmete er liebevolle Zeilen: "Catori, ich hoffe, ich bin der Vater, den du liebst und bei dem du dich sicher fühlst."

Auch Chris' On-Off-Freundin Ammika war offenbar dabei. Sie teilte ebenso Schnappschüsse von sich und Sohnemann Aeko auf dem gleichen Boot. Eigentlich führen die beiden eine Fernbeziehung – die Beauty lebt und arbeitet nämlich viel in Deutschland.

Getty Images Chris Brown mit seiner Tochter Royalty im Januar 2020 in Los Angeles

Instagram / chrisbrownofficial Chris Brown mit seinen Kindern Aeko und Royalty

Instagram / ammikaaa Aeko Brown und Ammika Harris im August 2021

