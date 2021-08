Katie Thurston hat ihren Traummann gefunden! Die 30-Jährige ging in der US-amerikanischen Version von Die Bachelorette in diesem Jahr auf die Suche nach der großen Liebe. Unter den liebeshungrigen Singles war auch tatsächlich jemand dabei, der ihr Herz erobert hat: Blake Moynes hat die letzte Rose der Managerin bekommen – und die beiden feierten im Finale der Kuppelshow sogar ihre Verlobung!

People geben die Frischverlobten ihr erstes gemeinsames Interview – und geraten dabei regelrecht ins Schwärmen. "Wir haben die gleichen Ansichten. Blake ist leidenschaftlich und witzig und ich fühle mich so sicher mit dem, was wir haben", war sich Katie bereits beim ersten Kennenlernen sicher. "Ich wollte sie direkt beim ersten Mal küssen. Alles hat sich so natürlich angefühlt", gibt der 30-Jährige weitere Einblicke.

Auf Instagram posten Katie und Blake zudem die ersten Pärchenfotos – und finden liebevolle Worte füreinander. "Ich freue mich so, unser gemeinsames Leben zu starten. Du bist mein Fels", macht der Staffelsieger seiner Auserwählten eine süße Liebeserklärung – während sie ihn als "besten Freund" und "Vertrauten" bezeichnet.

Instagram / thekatiethurston Katie Thurston, Bachelorette 2021

Instagram / thekatiethurston Blake Moynes und Katie Thurston, August 2021

Instagram / blakemoynes Blake Moynes, Bachelorette-Kandidat 2021

