Ricarda Raatz will wohl nichts mehr überstürzen! Die diesjährige Beauty & The Nerd-Kandidatin scheint nicht allzu viel Glück in der Liebe zu haben. Schon bei Love Island musste sie als Single die Show verlassen. Und auch ihre darauffolgende Beziehung mit dem Muskelmann Patrick ist zerbrochen. Promiflash hat bei ihr nachgehakt, ob sie sich eine Romanze mit einem der TV-Nerds vorstellen könne. Doch Ricarda scheint in Sachen Liebe etwas ängstlich geworden zu sein!

"Ich bin mittlerweile darin so ein bisschen vorsichtig geworden, mich nicht zu schnell auf eine Beziehung einzulassen", gab die Influencerin ehrlich im Gespräch mit Promiflash zu. Außerdem sei die Zeit in der "Beauty & The Nerd"-Villa auch zu kurz, um herauszufinden, ob einer der Kandidaten was für sie wäre. Aber eines steht für Ricarda fest: Nicht nur das Äußerliche, sondern auch der Charakter müsse bei ihrem Zukünftigen stimmen!

Rici freue sich einfach, die diesjährigen Teilnehmer kennenzulernen und hofft auch, einiges von ihnen zu lernen. "Ich denke, dass Nerds es einfach nicht interessiert, wie sie aussehen und was andere über sie denken. Das ist bei mir immer das große Problem gewesen", erzählte sie im weiteren Interview mit Promiflash. Sie wolle sich nicht mehr für andere verändern.

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz und ihr Freund Patrick

Beauty & The Nerd, ProSieben Ricarda Raatz, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2021

ProSieben / Benjamin Kis Ricarda Raatz und Jeremy bei "Beauty & The Beast" 2021

