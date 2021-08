Bei Prince Charming bekommen die Fans jedes Jahr aufs Neue ein Flirt-Spektakel geboten, denn: Einzelne Kandidaten bandeln nicht nur mit dem Junggesellen an, sondern auch mit einem ihrer Nebenbuhler. Natürlich sorgt das beim Publikum immer wieder für Diskussionen. Aber Vorjahressieger Lauritz Hofmann gibt den Single-Boys jetzt im Promiflash-Interview einen ganz heißen Tipp: In der Villa gibt es nämlich eine Location, die sich perfekt für geheime Techtelmechtel eignet.

Der Podcaster weiß natürlich, dass überall Kameras lauern, die auch intime Momente zwischen den Jungs einfangen. "Aber ihr wisst: In der Dusche, wenn man die heiß andreht, beschlagen die Scheiben so, dass man nicht durchgucken kann", erklärte er. So hätte man zumindest ca. einen Quadratmeter "unbeobachtete Fläche". "Und ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt und vor allem, mit wem ihr es wollt", betonte der Flugbegleiter vielsagend.

Vielleicht kann der ein oder andere von Kim Tränkas Liebesanwärtern ja dieses Versteck für sich nutzen. Die Vergangenheit hat aber gezeigt: Auch vor den Kameras schrecken die Boys nicht vor dem Austausch von Zärtlichkeiten zurück. Martin Angelo (28) und Kiril Gorodon haben 2019 sogar direkt am Pool miteinander herumgeknutscht und die Kuppelshow wenig später auch zusammen verlassen.

