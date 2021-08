Jason Momoa (42) ist am Boden zerstört. Im Januar 2017 wurde bei Danny Sheehan ein seltener Hirntumor diagnostiziert. Vergangenes Jahr erlangte der in Marshfield geborene Junge schließlich zu etwas Bekanntheit, nachdem ein Video von ihm viral ging, in dem er sich sehr über eine Aquaman-Actionfigur freute. Im November überraschte der Darsteller den kleinen Kämpfer dann selbst mit einem Videoanruf. Doch nun wurde die traurige Nachricht bekannt, dass Danny im Alter von nur acht Jahren seiner Krankheit erlegen ist.

Auf Instagram teilte der gebürtige Hawaiianer nun einen Post, in dem er seine Trauer über Dannys Versterben zum Ausdruck brachte. Zu einem Foto einer Wandmalerei des kleinen Kämpfers und des 42-Jährigen schrieb Jason, dass er gerade von dieser herzzerreißenden Nachricht erfahren habe. "All mein Mitgefühl gehört dieser tollen Familie", begann der Khal-Drogo-Darsteller zu erzählen. Er fuhr fort, dass Danny für immer einen Platz in seinem Herzen habe und dort weiterleben würde. "Ich werde dir 'Aquaman 2' widmen", versprach Jason abschließend in seinem Post.

Auch in seiner Story teilte der Hobbykletterer ein rührendes Video in Gedenken an seinen kleinen Fan. "Ich habe keine Worte, die dir gerecht werden könnten", schrieb Jason in dem Clip und fügte an, dass er es als Privileg ansehe Dannys Freund gewesen zu sein. "Ich werde immer von dir beeindruckt sein", versicherte der Game of Thrones-Schauspieler weiter.

Instagram / prideofgypsies Jason Momoa bei seinem Videotelefonat mit Danny Sheehan im November 2020

Facebook / 4TheLoveofDanny Ein Wandgemälde und eine Bank zu Ehren von Danny Sheehan

Facebook / 4TheLoveofDanny Danny Sheehan

