Renée Zellweger (52) und Ant Anstead (42) machen es jetzt ganz offiziell! Im vergangenen Juni gerieten die ersten Gerüchte in Umlauf, dass die Bridget Jones-Darstellerin den TV-Moderatoren daten würde. Die beiden sollen sich bei Dreharbeiten kennengelernt haben. Zwar wurden die US-Amerikanerin und der Brite bereits zusammen gesichtet – doch auf ein Liebes-Outing warteten ihre Fans bisher vergeblich. Doch nun gab es endlich den ersten Paar-Auftritt!

Am vergangenen Samstag besuchten Renée und Ant gemeinsam eine Gala im kalifornischen Santa Ana. Offizielle Red-Carpet-Bilder der Turteltauben gibt es zwar nicht, dafür sieht man sie immer wieder auf Instagram-Schnappschüssen von anderen Gästen auftauchen. Auf ihnen ist zu sehen, dass Ant für den Abend einen schwarzen Smoking wählte, während seine Liebste in einem farblich passenden Kleid kam.

Das Paar posierte zwar Arm in Arm für Kameras, doch darüber hinaus tauschte es keine Zärtlichkeiten aus. Das machen die beiden wohl nur, wenn sie glauben, unbeobachtet zu sein. So wie auf Fotos, die im Juli in Los Angeles entstanden sind. Glücklich lächeln sich die Verliebten an und geben sich einen innigen Kuss.

Getty Images Renée Zellweger bei den 92. Oscars, Februar 2020

Getty Images Ant Anstead, britischer Fernsehmoderator

P&P / MEGA TheMegaAgency.com Renée Zellweger und Ant Anstead, Juli 2021 in L.A.

