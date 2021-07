Lange war es still um das Liebesleben von Renée Zellweger (52)! Die zweifache Oscar-Gewinnerin hatte bereits einige bekannte Schauspieler gedatet, wie zum Beispiel Jim Carrey (59) und Bradley Cooper (46). Seit 2019 galt sie allerdings als Single. Nach vielen Spekulationen über eine neue Beziehung wurde sie vergangene Woche das erste Mal mit ihrem Liebsten Ant Anstead (42) gesichtet – und ist jetzt wieder in aller Munde. Nun sind neue Bilder aufgetaucht, die Renée und Ant als frisch verliebtes Pärchen in L.A. zeigen.

Vor wenigen Tagen erwischten Paparazzi die Turteltauben wieder gemeinsam: Beim Verlassen eines Supermarktes liegen sich die zwei total vertraut in den Armen. Dass sie nicht die Finger voneinander lassen können, beweist ein anderer Schnappschuss, auf dem sie sich innig küssen. Auch wenn beiden das Glück auf ihr Gesicht geschrieben steht, könnte vor allem der TV-Moderator aktuell nicht glücklicher sein. "Ein Teil davon kann daran liegen, dass er Renée datet – andererseits freut er sich aber auch über die verschiedenen Projekte, an denen er arbeitet", verriet ein Insider Us Weekly.

Das Verhältnis der beiden scheint sich bestens zu entwickeln – zumal die 52-Jährige auch schon den fast zweijährigen Sohn des britischen Moderators mit seiner Ex-Frau Christina Anstead (38) kennengelernt hat. Bei einem Stadtbummel in Laguna Beach hatten die drei vergangene Woche wohl eine entspannte Zeit miteinander verbracht. Neben seinem Söhnchen hat der 42-Jährige noch zwei weitere Kinder aus seiner ersten Ehe: eine Tochter und einen Sohn.

Anzeige

Getty Images Jim Carrey und Renée Zellweger, November 2000

Anzeige

P&P / MEGA TheMegaAgency.com Renée Zellweger und Ant Anstead, Juli 2021 in L.A.

Anzeige

Getty Images Renée Zellweger, 2014 in Beverly Hills

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de