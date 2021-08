Wieder erfreut die Produktion die Gossip Girl-Fans mit der Rückkehr eines alten Charakters! In den USA läuft aktuell das Reboot der mega-erfolgreichen Serie. In einer Folge gab es bereits den ersten Überraschungsauftritt einer originalen Figur: Azhy Robertson mimte Milo Sparks, den Sohn von Georgina Sparks (gespielt von Michelle Trachtenberg, 35). Und auch in der vergangenen Episode holten die Macher eine Darstellerin zurück!

Yin Chang verkörperte Nelly Yuki, einstige Vertraute von Hauptfigur Blair Waldorf (gespielt von Leighton Meester, 35), die sich später gegen ihre Freundin stellt. Nelly taucht auf einer Halloweenparty auf, wobei die Zuschauer erfahren, dass sie mittlerweile nicht mehr Reporterin für Women's Wear Daily ist, sondern Redakteurin beim New York Magazine.

Showrunner Joshua Safran erklärte bereits im Vorfeld gegenüber TV Line, dass sich die Fans wohl vorerst nicht über weitere altbekannte Gesichter freuen dürfen: "Wir haben die Entscheidung getroffen, das Publikum zunächst neue Charaktere kennenlernen zu lassen, bevor wir dann später hoffentlich einige bekannte Leute von früher zurückbringen", betonte er, als die Frage aufkam, ob nach Milo auch noch seine Mutter auftauchen werde.

Anzeige

Steven Bergman/AFF-USA.COM / MEGA Azhy Robertson, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Yin Chang, Schauspielerin

Anzeige

Jose Perez/Bauergriffin.com / MEGA Szene aus dem "Gossip Girl"-Reboot

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de