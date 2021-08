Erster Auftritt einer Original-Gossip Girl-Rolle! Seit knapp vier Wochen wird das heiß ersehnte Reboot in den USA bei HBOMax ausgestrahlt – für Deutschland gibt es immer noch keinen Ausstrahlungstermin. Seit Episode eins hoffen die treuen Gossip-Fans auf Cameo-Auftritte ihrer geliebten Charaktere der ersten Ausgabe. Jetzt tritt erstmals eine Figur, die im "Gossip Girl"-Original vorkam, im laufenden Reboot auf.

Dabei handelt es sich um Milo Sparks (Azhy Robertson), Sohn von Georgina Sparks (Michelle Trachtenberg, 35). Der 10-Jährige taucht aus dem Nichts auf und hilft Zoya (Whitney Peak) dabei, gegen die intrigante Julien (Jordan Alexander) vorzugehen. Man bekommt auch einen Blick in das Zuhause von Milo. Überall stehen Fotos von seiner Mutter mit berühmten Persönlichkeiten, außerdem hat er eine Art Schrein für Blair Waldorf (Leighton Meester, 35) aufgebaut – sie war das Mean Girl Nummer eins in der Originalserie.

Doch heißt das jetzt auch, dass die "Gossip Girl"-Fans mit einem Auftritt von Georgina rechnen können? "Ich würde sterben, um Michelle in der Show zu haben! Aber wir haben die Entscheidung getroffen, das Publikum zunächst neue Charaktere kennenlernen zu lassen, bevor wir dann später hoffentlich einige bekannte Leute von früher zurückbringen", erklärte Showrunner Joshua Safran gegenüber TV Line.

