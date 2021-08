Aufregende Casting-News! Die Fans der Serie The Crown sind es wohl mittlerweile gewohnt, dass sie sich nach spätestens zwei Staffeln von der gesamten Besetzung wieder verabschieden müssen. Denn die Netflix-Produktion rund um das Leben der britischen Königsfamilie umspannt pro Season mindestens ein Jahrzehnt und die Schauspieler altern natürlich nicht so schnell, wie ihre Rollen es tun. So gibt es auch wieder einen komplett frischen Cast für die kommende fünfte Staffel. Und jetzt ist raus: Sie ist die neue Darstellerin von Prinzessin Anne (70).

Ihr Name ist Claudia Harrison und sie übernimmt ab sofort die Rolle der einzigen Tochter der Queen (95), die in den beiden vorherigen Staffeln von Erin Doherty verkörpert wurde. Zwar gab Netflix noch nicht offiziell bekannt, dass Claudia Anne spielen wird – doch ein paar Fans entdeckten die britische Schauspielerin nun am Set von "The Crown". Auf Fotos, die Hello! vorliegen, ist die 45-Jährige – die einigen TV-Zuschauern vielleicht schon aus Formaten wie "Humans", "Murphy’s Law" oder "The IT Crowd" bekannt ist – in der Aufmachung der Royal-Lady.

Bestätigt wurde allerdings bereits, wer ab der nächsten Staffel Elizabeth II. spielt – und zwar ist es Imelda Staunton (65). Der Streaminggigant veröffentlichte vor ein paar Tagen sogar schon ein erstes Foto von dem Harry Potter-Star in seiner neuen Rolle: Darauf sieht die Umbridge-Darstellerin der Monarchin zum Verwechseln ähnlich.

Getty Images Prinzessin Anne bei der Hochzeit von Harry und Meghan im Mai 2018

Netflix / Ollie Upton Szene aus der Netflix-Serie "The Crown"

Netflix / Alex Bailey Imelda Staunton als Queen Elizabeth II. in "The Crown"

