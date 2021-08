The Crown-Fans aufgepasst! Schon Anfang 2020 hatte Netflix ein großes Geheimnis um die kommenden Staffeln gelüftet: Die britische Schauspielerin Imelda Staunton (65) tritt in die Fußstapfen von Olivia Colman (47) – sie verkörpert nämlich fortan Queen Elizabeth II. (95) in der fünften und sechsten Season der Erfolgsserie. Bislang mussten sich die Fans mit dieser Information zufriedengeben – doch jetzt gibt es endlich Neuigkeiten: Netflix veröffentlichte nämlich das erste Foto von Imelda in ihrer Rolle als Queen!

Richtig gehört: Endlich bekommen die Fans einen ersten Eindruck der fünften "The Crown"-Staffel! Auf einem neuen Schnappschuss, den der Streamingdienst Netflix jüngst veröffentlichte, posiert Imelda als Queen für die Kamera – und dabei sieht sie der britischen Monarchin zum Verwechseln ähnlich: An den modischen Geschmack der Regentin angelehnt, trägt die Schauspielerin eine gemusterte Schluppenbluse, Perlenschmuck und eine Henkeltasche. Zudem verleiht auch Imeldas lockige Frisur dem Look die persönliche Handschrift der 95-Jährigen.

Die britische Monarchin ist allerdings nicht die einzige Rolle, die in den kommenden Staffeln neu besetzt wird: Netflix erneuert – wie schon nach der zweiten Season – den kompletten Cast! Bislang ist unter anderem bekannt, dass Jonathan Pryce (74) als Prinz Philip (✝99), Elizabeth Debicki (30) als Prinzessin Diana (✝36) und Dominic West (51) als Prinz Charles (72) vor die Kamera treten werden.

Queen Elizabeth II. im November 2019

Imelda Staunton im Oktober 2019

Dominic West, Schauspieler

