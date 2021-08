Eigentlich schien bei Samira und Yasin alles so richtig rund zu laufen! Immerhin sind die einstigen Love Island-Kandidaten im Dezember 2020 Eltern eines kleinen Sohnes geworden. Zusätzlich haben sich die beiden Anfang des Jahres im Rahmen einer kleinen Zeremonie in Hamburg das Jawort gegeben. Aber ziehen über dem scheinbar perfekten Familienglück jetzt etwa dunkle Wolken auf? Zumindest ist Samira Yasin jetzt auf Instagram entfolgt...

Auf dem Instagram-Kanal der jungen Mutter fehlt in der Liste der abonnierten Profile von ihrem Ehemann jede Spur. Zusätzlich teilte sie einige kryptische Zeilen in ihrer Story. "Am Anfang tut es weh. Am Ende wirst du glücklich", zitierte sie den Schriftsteller Shahi R. und stellte zudem klar: "Von mir kommt heute nichts mehr." Was genau vorgefallen ist oder ob es zwischen den Eheleuten wirklich Streit gibt, verriet sie ihren Fans jedoch nicht.

Allerdings äußerte sich auch Yasin kurz und knapp auf seinem Social-Media-Profil. Der Vater von Malik-Kerim postete ein Foto von seinem Schatten und verkündete seiner Community: "Bin heute off, Leute." Einige Stunden zuvor hatte er jedoch noch Videos von Samira in seiner Story geteilt. Außerdem folgt er ihrem Profil immer noch.

Instagram / yasin__ca Samira und Yasin am Tag ihrer Hochzeit

Instagram / samira.bne Samira und Yasin, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2021

Instagram / yasin__ca Die "Love Island"-Stars Yasin und Samira mit ihrem Sohn Malik

