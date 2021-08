Bei Die Bachelorette ist wieder einiges passiert! Rosenlady Maxime Herbord (26) hat zwei weitere Anwärter nach Hause geschickt: Nach Kevins (27) und Marcels (36) Exit sind nun nur noch sieben Kandidaten übrig. Einer von ihnen ist Dominik (31) aka Bobbe – der in der gestrigen Sendung sogar einen heißen Kuss von der begehrten Singlelady abstauben konnte! Doch wie haben die anderen Männer darauf reagiert? Julian (28) hatte anfangs noch gemischte Gefühle, musste dann aber zugeben: Maxime und Dominiks Knutscherei hat ihn gestört!

Nachdem der Hamburger noch herumgetönt hatte, Maxime könne küssen, wen sie will, da er ja keine Gefühle für sie habe, änderte er seine Meinung plötzlich. Der Grund: Dominiks Schwärmerei von dem "besonderen Kuss"! "Ich war schon so ein bisschen eifersüchtig", gab Julian zu. Er würde außerdem gerne wissen, warum Maxime zu ihm gesagt hatte, dass ihr eigener Kuss viel zu früh gewesen sei. "Und wenn dann Bobbe mit ihr rummacht, dann passt das nicht zu dem, was sie mir gesagt hat", ärgerte sich der BWL-Student weiter.

Auch Favorit Zico (30) war nicht gerade begeistert, dass Maxime und Dominik sich nähergekommen sind – im Gegensatz zu Julian macht er der Kommunikationsdesignerin aber keinen Vorwurf: "Es ist nicht geil, aber man weiß, dass man nicht der Einzige ist und der Einzige bleiben wird...", stellte der Development Manager klar.

