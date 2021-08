Heidi Klum (48) und Tom Kaulitz (31) sind noch so verliebt wie am ersten Tag! 2019 gaben sich die Blondine und der Musiker in einer sehr privaten Feier auf einer Jacht das Jawort. Seitdem teilen die zwei Turteltauben immer wieder süße Schnappschüsse, um der ganzen Welt zu zeigen, wie glücklich sie miteinander sind. Jetzt feierte das Ehepaar bereits seinen zweiten Hochzeitstag und ließ die Community daran teilhaben.

Anlässlich dieses besonderen Tages teilte die Germany's next Topmodel-Chefin auf ihrem Instagram-Profil eine Aufnahme in Schwarz-Weiß, die sie und ihren Liebsten an ihrem großen Tag zeigte. "Fröhlichen Jahrestag mein Schatz", schrieb die 48-Jährige schlicht zu dem Foto. Außerdem schickte die gebürtige Bergisch Gladbacherin ihrem Tom offenbar ganz viel Liebe, denn den Post vervollständigte sie mit sage und schreibe 72 roten Herz-Emojis.

Erst kürzlich hatte Heidi zudem verraten, wie sie und der 31-Jährige es schaffen würden, auch nach Jahren noch so verliebt ineinander zu sein. Gegenüber Fox News hatte die vierfache Mutter verraten, dass es sehr wichtig sei, als Paar gemeinsam Zeit zu verbringen und sich für die Hobbys des jeweils anderen begeistern zu können. "Ich finde, das ist es, was eine gute Ehefrau ausmacht: wenn man an den Interessen seines Partners teilnimmt und natürlich umgekehrt", erzählte die America's Got Talent-Jurorin abschließend.

Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei einem Event auf Capri, Juli 2021

Anzeige

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum im August 2021

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de