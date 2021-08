Joelina Drews (25) schwebt auf Wolke sieben! Die Musikerin startete unter dem Künstlernamen Joedy in den vergangenen Monaten heftig durch – mit zahlreichen Songveröffentlichungen machte die Tochter von Jürgen Drews (76) sich in der Musikszene einen Namen. Aber auch privat scheint es bei der Brünetten aktuell mehr als rund zu laufen: Joelina hat einen neuen Mann an ihrer Seite – und ist total verliebt!

Im Interview mit Bild plauderte die "Sag mir nicht, dass du mich liebst"-Interpretin aus, dass sie wieder in festen Händen ist. "Es ist alles noch sehr frisch. Wir haben uns Ende April kennengelernt, seit einem Monat sind wir fest zusammen", berichtete die 25-Jährige. Im Moment würden sie und ihr Freund Adrian eine Fernbeziehung führen – dennoch blieben sie fortwährend in Verbindung. "Wir vermissen uns schon sehr, wenn wir uns nicht sehen. Aber wir haben ja FaceTime, wir sind Tag und Nacht in Kontakt. Schon mal so zehn Stunden. Wir schlafen manchmal auch mit FaceTime ein. Und wenn wir zusammen sind, sind wir natürlich 24/7 beieinander", erzählte Joelina.

Joelina und ihr Adrian habe eine große Gemeinsamkeit: ihre Liebe zur Musik. Dadurch hätten die zwei sich auch kennengelernt, wie die Sängerin verriet: "Wir haben uns zum ersten Mal zu Songwriting-Sessions getroffen."

Anzeige

Instagram / joedybeats Joelina Drews, Januar 2021

Anzeige

ActionPress Jürgen Drews und seine Tochter Joelina, Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Joelina Drews, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de