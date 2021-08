Kaum jemand hat sich bisher so sehr über seine Promi Big Brother-Teilnahme gefreut, wie Pascal Kappés (31)! Der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller und Ex-Mann von Reality-TV-Sternchen Denise Merten ist gestern live in den Container gezogen. Laut eigener Aussage ist Pascal ein großer Fan des Formats – und zwar ein so großer, dass er sich sogar das "Promi Big Brother"-Logo hat stechen lassen!

Das enthüllte das Male-Model gestern kurz vor seinem Einzug im Interview mit Marlene Lufen (50): "Ich habe gehört, dass du dir – bevor du wusstest, dass du hier mitmachst – das 'Promi Big Brother'-Emblem hast tätowieren lassen! Hat dir ja anscheinend Glück gebracht!", freute sich die Moderatorin. "Ja, ich dachte mein Schicksal nehme ich selbst in die Hand!", verkündete Pascal daraufhin und präsentierte dann auch sein Kunstwerk: Seine hintere rechte Wade ziert neben einem "Dies, das, Ananas"-Tattoo nun auch das "Promi Big Brother"-Logo mit dem Vermerk #2021.

Wie viel "Promi Big Brother" ihm bedeutet, machte Pascal auch mit seinem letzten Instagram-Post deutlich: "Das sind große Worte, aber mit der Teilnahme geht ein Lebenstraum für mich in Erfüllung: Schon als Kind hab ich die Sendung geschaut, mit der Promiversion hat sie ein neues Level erreicht", schrieb der Influencer zu seinem offiziellen Kandidatenfoto. "Ein kleiner Schritt ins 'Promi Big Brother'-Haus, aber ein großer für euren Kappi!"

“Promi Big Brother” ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und “Promi Big Brother – Die Late Night Show” direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Sat.1 Pascal Kappés' "Promi Big Brother"-Tattoo

© SAT.1/Marc Rehbeck Pascal Kappés, Kandidat bei "Promi Big Brother" 2021

© SAT.1/Marc Rehbeck Pascal Kappés, Kandidat bei "Promi Big Brother" 2021

