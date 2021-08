Johannes Haller (33) war jetzt wieder im TV zu sehen! Durch seine Teilnahme an Die Bachelorette wurde der Unternehmer einem größeren Publikum bekannt. Mittlerweile folgen ihm sogar über 300.000 Menschen in den sozialen Medien. Deswegen holte ihn sich das Format Beauty & The Nerd nun als Experten an Board: Denn in der zweiten Folge fungierte Johannes als Social-Media-Coach für die Kandidaten!

Per Video wurde der YouTuber in die "Beauty & The Nerd"-Villa zugeschaltet, um ihnen die Challenge zu erklären. "Der erfolgreiche Realitystar und Influencer weiß, wie er sich vor seinen 300.000 Followern in Szene setzt oder auf spitzen Steinen hockt", stellte der Kommentator Johannes mit seinen Netz-Beiträgen vor. Wer, wenn nicht er, könnte den Kandidaten beibringen, wie man ein Produkt bewirbt und zugleich Videos für Social Media dreht.

Die Nerds müssen ihre Beautys dabei filmen, wie sie eine ausgedachte Gesichtscreme präsentieren und vermarken. Spezialist Johannes analysierte die Resultate und kam zu dem Entschluss: "Ein Video war mit Abstand das beste vom Licht, vom Ton – und deshalb darf ich gratulieren Leo und Loreen", verkündete der 33-Jährige. Die zwei sind nun sicher in der nächsten Runde und müssen sogar zwei Teams nominieren.

