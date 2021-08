Michelle Gwozdz ist momentan bei Promi Big Brother zu sehen! Durch die vergangene Staffel von Der Bachelor wurde die natürliche Beauty einem größeren Publikum bekannt. Doch nun stellte sie sich einem etwas anderen Projekt. Gemeinsam mit vielen deutschen Stars wie Melanie Müller (33) und auch Rafi Rachek (31) bezog sie nun die wohl bekannteste TV-WG Deutschlands. Was sagen eigentlich Mimis Bachelor-Kolleginnen zu ihrer Teilnahme?

Im Gespräch mit Promiflash schwärmte die einstige Rosenanwärterin Hannah Kerschbaumer (28) von Mimis bisheriger TV-Performance. "Sie hat sich sehr natürlich und authentisch gezeigt, so wie ich sie kennengelernt habe", erzählte die Berlinerin. Sie finde es spannend, die Influencerin in einem anderen Format zu sehen. "Ich hoffe aber auch, dass sie das durchsteht, da alle Kandidaten in einer enormen Extremsituation sind", betonte Hannah daraufhin.

Die Rosen-Lady Jacqueline Siegle (23) habe zwar noch keine Folge der aktuellen Staffel gesehen: "Aber das wird sich jetzt ändern. Mein Interesse wurde geweckt", erklärte sie Promiflash, nachdem sie erfahren hatte, dass Mimi auch dabei ist. Bisher scheinen auch die Zuschauer überzeugt von ihr zu sein, denn sie überstand bereits das erste Exit-Voting.

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, Internet-Star

Instagram / mimi.gwo Mimi Gwozdz, Kandidatin bei "Der Bachelor" 2021

Instagram / jacquelinejoline Jacqueline Siegle, Kandidatin bei "Der Bachelor"

