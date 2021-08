Es stehen einige Veränderungen auf dem Programm! Auch in diesem Jahr gehen heiße Singles bei Love Island auf TV-Liebesjagd – am 30. August geht das Kuppelformat in eine neue Runde. Jedoch gab der Sender schon eine große Änderung bekannt: Anstelle von Jana Ina Zarrella (44) wird Sylvie Meis (43) die Datingshow moderieren. Das ist jedoch nicht die einzige Neugestaltung, die auf die Fans zukommen wird: Der Aftersun-Talk wird nicht mehr regelmäßig stattfinden, wie Promiflash jetzt erfahren hat.

In den vergangenen beiden Staffeln wurde nach jeder "Love Island"-Sendung das beliebte Talk-Format gezeigt – das wird sich allerdings in diesem Jahr wohl ändern. "Zur sechsten 'Love Island'-Staffel wird es zwei große Highlight-Shows von 'Aftersun: Der Talk danach' geben, die im linearen TV ausgestrahlt werden", gab eine Sendersprecherin gegenüber Promiflash preis. Zuletzt hatten Jimi Blue Ochsenknecht (29) und Melissa Damilia (25) die Show moderiert.

Zwar fällt der Aftersun-Talk dementsprechend nicht ganz aus – trotzdem müssen die Fans auf die tägliche Aufbereitung von "Love Island" verzichten. Dazu, ob der Talk dafür eventuell aber online ausgestrahlt wird, äußerte sich der Sender bisher noch nicht.

