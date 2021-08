Ashley Tisdales (36) Alltag wurde im März dieses Jahres komplett auf den Kopf gestellt: Die High School Musical-Darstellerin und ihr Mann Christopher French (39) sind nämlich zum ersten Mal Eltern geworden. Kurz nach der Geburt ihrer Tochter Jupiter Iris musste sich die Sharpay-Darstellerin allerdings nicht nur um ihr Baby, sondern auch um ihren eigenen Körper kümmern: Ashley erlitt nach der Entbindung nämlich eine sogenannte Rektusdiastase.

In ihrer Instagram-Story berichtete Ashley jetzt erstmals von der Zeit nach der Geburt – und dabei sprach sie ein schwieriges Thema an, das sie zuvor aus der Öffentlichkeit herausgehalten hatte. "Ich hatte eine Rektusdiastase von meiner Schwangerschaft", erklärte die 35-Jährige ihre Diagnose. Sie litt also unter einer Anomalie, bei der die geraden Bauchmuskeln auseinanderstehen – und von der vor allem Frauen nach einer Geburt betroffen sind.

Inzwischen habe sich die Form ihrer Bauchmuskeln aber wieder verbessert – und zwar mithilfe von intensiven Sporteinheiten. "Es war nicht einfach, aber mit dem richtigen Training konnte ich die Lücke schließen", betonte Ashley. Vor allem regelmäßige Pilates- und Yogaübungen hätten der Neu-Mama geholfen.

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale mit ihrer Tochter Jupiter Iris French

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale im August 2021

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale, "High School Musical"-Star

