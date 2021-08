Uwe Abel (51) kämpft momentan bei Promi Big Brother um den Sieg. Vergangene Woche zog der einstige Bauer sucht Frau-Kandidat zusammen mit Promis wie Melanie Müller (33) und Rafi Rachek (31) in den TV-Knast. Seine Frau Iris (53) ist natürlich seine größte Supporterin und rührt täglich die Werbetrommel. Zwischen ihren ganzen Fan-Aufrufen hat sie aber auch einen Abstecher zum Friseur gemacht. Im Netz zeigt Iris nun ihren farbenfrohen neuen Look.

Im April trug die ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin ihre Haare noch grau. Doch offenbar hatte sie wieder Lust auf eine Veränderung. In einem neuen Video, das sie auf ihrem Instagram-Account geteilt hatte, um ihren Uwe anzufeuern und zu unterstützen, überraschte sie die Fans mit roten Haaren. Da mussten wohl auch ihre Follower zweimal hingucken. "Habe dich fast nicht erkannt", kommentierte jemand unter dem Post.

Aber das Feedback ihrer Community ist insgesamt total positiv. "Die Haarfarbe ist echt klasse an dir" oder: "Du siehst ganz toll aus", schwärmen die Abonnenten der TV-Bäuerin. Wie gefällt euch Iris nach dem Umstyling? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab!

“Promi Big Brother” ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und “Promi Big Brother – Die Late Night Show” direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn.

Anzeige

© SAT.1/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohner Uwe Abel

Anzeige

Instagram / iris.abel.official "Bauer sucht Frau"-Star Iris Abel

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Iris und Uwe Abel beim "Bauer sucht Frau"-Scheunenfest 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de