Wie geht es für Britney Spears (39) jetzt weiter? Die Sängerin stand jahrelang unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears – doch in den vergangenen Wochen hatte sie sich vor Gericht um seine Absetzung bemüht. Damit hatte sie nun schließlich Erfolg: Der 69-Jährige hat freiwillig die Entscheidung getroffen, von der Position zurückzutreten. Doch was bedeutet das für die Zukunft der Musikerin – wird sie von nun an ohne Vormund leben dürfen?

Zwar möchte Jamie seine Aufgaben niederlegen, doch darüber hinaus wurden noch keine finalen Entscheidungen getroffen. Ab wann ihr Erzeuger nicht mehr Britneys Vormund wäre, ist ebenfalls nicht klar. Wie Forbes berichtet, werden die Einzelheiten nicht vor Ende September vor Gericht geklärt werden. Bis dahin hat Jodi Montgomery die Vormundschaft inne. Sie hatte diese Stelle bereits vor zwei Jahren für einige Zeit übernommen, als Jamie aus gesundheitlichen Gründen dazu nicht in der Lage gewesen war.

Jodi hat laut Gerichtsdokumenten gegenüber Jamie Bedenken über Britneys psychischen Zustand geäußert, wie TMZ vor einigen Tagen berichtete: "Sie nimmt ihre Medikamente unpünktlich oder gar nicht mehr, sie hört nicht auf die Ratschläge ihres Ärzteteams und hat einige Arzttermine nicht einmal wahrgenommen." Jodi habe sogar eine psychiatrische Überwachung in Erwägung gezogen.

