Gülcan Kamps (38) bereitet sich auf ihre Mutterrolle vor! Die Moderatorin erwartet aktuell zum ersten Mal Nachwuchs und befindet sich schon in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft. Auf Social Media hält sie ihre Follower regelmäßig auf dem Laufenden. Jetzt geht die Schwangerschaft langsam in die heiße Phase – die Blondine hat sich sogar schon ein Krankenhaus für die Entbindung ausgesucht.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Gülcan einen neuen Post, in dem sie ein aktuelles Update zu ihrer Schwangerschaft gab. "Langsam wird es ernst meine Lieben. Ich habe mir das Krankenhaus angeschaut, in dem Baby Kamps auf die Welt kommen soll", schilderte sie in dem Bildbeitrag. Sie habe außerdem die Möglichkeit bekommen, jede Menge Fragen rund um die Geburt zu stellen. Wegen der aktuellen Gesundheitslage konnte sie aber nicht in den Kreißsaal – stattdessen wurden ihr Bilder davon gezeigt.

Ein paar Tage zuvor gab Gülcan noch weitere Details zu ihrem aktuellen Zustand bekannt: Sie hat auch schon ein bisschen zugenommen. Insgesamt 12 Kilo hat sie mittlerweile mehr auf den Hüften. Doch das störe sie nicht im Geringsten, wie sie betonte.

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Juli 2021

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps in einer Vorher-Nachher-Collage

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de