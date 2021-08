Pascal Kappés (31) erinnert sich an eine schwere Zeit in seinem Leben! Gemeinsam mit seiner Ex-Frau Denise (31), die inzwischen mit Henning Merten (31) verheiratet ist, bekam der Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darsteller im Jahr 2018 einen Sohn: den kleinen Ben. Laut eigener Aussage habe er sich aber absolut nicht bereit für die Vaterschaft gefühlt und ergriff die Flucht. Bis heute hat er kaum Kontakt zu seinem Kind. Diese Entscheidung haben viele Pascal damals sehr übel genommen... und ihn das auch spüren lassen!

Im Promi Big Brother-Deeptalk mit Eric Sindermann (33) schildert das Male-Model: Als die Öffentlichkeit erfahren hat, dass er mit seinem Kind nichts zu tun haben will, wurde er heftig angefeindet! "Das war ganz schlimm. Ich habe mich nirgends mehr hin getraut, habe mich nicht mehr getraut was zu posten", berichtet der 32-Jährige. "Die meisten Kommentare sind nur Hass, tiefster Hass. Ich weiß gar nicht, was sich manche Menschen dabei denken, jemanden so zu verurteilen."

Wie sieht die Situation mit Pascal, Ben und Denise denn heute aus? "Wir facetimen so drei bis viermal im Monat und sie schickt mir Bilder und Videos. Der Kleine weiß ja gar nix von mir. Es ist eine sehr komische Situation...", betont der Influencer. Doch er sei Denise und Henning sehr dankbar, wie gut sie sich um den Zweijährigen kümmern.

Sat.1 Eric Sindermann und Pascal Kappés bei "Promi Big Brother"

Sat.1 Pascal Kappés, "Promi Big Brother"-Bewohner

Instagram / denise_kappes Denise Merten und ihr Sohn Ben im Juli 2021

