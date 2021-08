Kim Tränka spricht offen über seine Vergangenheit. Der Bremer geht in ein paar Tagen als dritter Prince Charming in der Kuppelshow auf die Suche nach der großen Liebe. Im Vorfeld plauderte er bereits das eine oder andere Detail aus seinem Leben aus – so hatte er früher Beziehungen mit Frauen gehabt, bevor er sich mit Anfang 20 seiner Homosexualität bewusst wurde. Auch über seine Fehltritte in Partnerschaften macht er kein Geheimnis!

Im Gespräch mit Bild offenbart Kim, dass er schon mal einen Seitensprung hatte. "Die Beziehung mit meinem ersten Freund ging drei Jahre, und war danach dann direkt vorbei. Das war ein Fehler in meiner Jugend." Aufgrund der fehlenden Leidenschaft sei es damals so weit gekommen: "Daraus entstand die Möglichkeit, ihm fremdzugehen. Das ist natürlich keine Entschuldigung. Aber in einer intakten Beziehung gibt es die Möglichkeit nicht, seinen Partner zu betrügen, weil alles gut läuft." Er stellt klar: Es war damals ein einmaliger Ausrutscher!

Heute sieht Kim die Dinge ganz anders – er verspricht ehrliche Absichten. "Die Männer im Haus können sich darauf verlassen, dass ich meinem Auserwählten treu bleiben werde." Er sehne sich nach einer monogamen Beziehung – vor seiner Zeit als Krawattenverteiler sah das allerdings noch anders aus, da habe er Sexdates gehabt.

Prince Charming Kim Tränka

Prince Charming Kim Tränka

Kim Tränka im Mai 2020

