Es ist das Aushängeschild vieler Stars: das perfekte Lächeln! Zahlreiche Prominente haben sich im Laufe ihrer Karriere ihre Beißerchen künstlich machen lassen. Zu den berühmtesten Beispielen zählen wohl Fußballlegende Cristiano Ronaldo (36), Schauspieler Zac Efron (33) oder Filmstar Tom Cruise (59). Auch das deutsche Sternchen Angelina Pannek (29) wagt jetzt eine Veränderung im Mund – wenn auch auf einem viel natürlicheren Weg: Die Influencerin trägt seit Kurzem eine feste Zahnspange!

In seiner Instagram-Story berichtet das Ex-Bachelor-Girl nun: "Ich habe eine feste Zahnspange bekommen!" Jedoch ist die Spange längst nicht so auffällig wie die meisten: "Aber von innen und nur unten erst mal. Oben kommt dann in vier Wochen auch noch dazu. Sie ist von außen echt nicht sichtbar", schildert Angelina. Doch auch wenn man die Spange nicht sehen kann, kann man ihre Existenz tatsächlich hören... "Ich spreche so ein kleines bisschen komisch", lacht die Frau von Sebastian Pannek (35).

Abgesehen von der ulkigen Aussprache – wie lebt es sich so mit Zahnspange? "Das ist schon ungewohnt", erzählt Angelina. "Es scheuert ein bisschen und manchmal verklemmt sich irgendwie die Zunge – die hat jetzt schon Platzangst." Bisher habe sie aber immerhin keinerlei Schmerzen. "Ich glaube, das kommt dann, wenn ein neuer Draht eingesetzt wird", meint die Beauty.

Bieber, Tamara / ActionPress Angelina Pannek im Februar 2019

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Influencerin

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Reality-TV-Star

