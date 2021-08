Läuten für Katie Price (43) und ihren Carl Woods schon ganz bald die Hochzeitsglocken? Im April hatte sich das Paar verlobt – und das nach nur zehn Monaten Beziehung. Bis vor Kurzem machte ihnen aber Kieran Hayler (34) einen Strich durch die Liebesrechnung, denn: Er und Katie waren noch immer nicht geschieden. Jetzt, da auch das endlich erledigt ist, scheinen Carl und seine Zukünftige wohl keine Zeit mehr verlieren zu wollen.

Zu einem Pärchenfoto auf seinem Instagram-Account schrieb der ehemalige Love Island-Kandidat: "Ring? Check! X Tage noch... Der Countdown läuft. Ich liebe dich, Katie Price." Viele Fans waren sich gleich sicher, dass er damit die bevorstehende Hochzeit mit der Britin meint. Und sie waren mindestens genauso aufgeregt wie die Braut in spe selbst. Katie kommentierte den Post: "Ah mein Baby, ich liebe dich. Jeder neue Schritt mit dir ist schön."

Wann genau sie ihrem Carl das Jawort geben will, bleibt weiterhin ein Geheimnis. Auf jeden Fall hat sie sich für den perfekten Brautlook noch einmal vom Beauty-Doc aufhübschen lassen. Sie war kürzlich für einen OP-Marathon in der Türkei, und der hatte es in sich, wie neue Bilder zeigen. "Auch wenn es schlimm aussieht, mir geht es gut", betonte die 43-Jährige.

Instagram / carljwoods Carl Woods in Essex

Instagram / katieprice Carl Woods und Katie Price, 2020

YouTube / Katie Price Katie Price kurz nach ihrer Beauty-OP

