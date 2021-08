Sophia Vegas (33) gibt ein Mama-Update! Gemeinsam mit ihrem Mann Daniel Charlier hat die Reality-TV-Darstellerin im Jahr 2019 ihr erstes Kind bekommen. Die kleine Amanda ist der ganze Stolz des Kurvenwunders – auch wenn ihr Töchterchen die Wahlamerikanerin natürlich auch mächtig auf Trab hält: Um ihren Alltag mit Amanda besser schaukeln zu können, hat Sophia sich jetzt eine Nanny gegönnt.

Das berichtet die Ex-Frau von Rotlichtkönig Bert Wollersheim (70) nun im RTL-Magazin Explosiv: Nina aus Gießen unterstützt die Mama ab sofort rund um die Uhr! Das Au-pair-Mädchen wird bei der Familie Vegas wohnen und darf sogar mit ihnen in den Urlaub fahren. Und es kommt noch besser: "Ich mache alles selber mit meiner Tochter und brauche nur eine Unterstützung im Haushalt, Kleinigkeiten", erklärt Sophia – die überzeugt ist: Das ist ein absoluter "Luxusjob!"

Im Gegenzug hat Sophia aber auch hohe Ansprüche an ihre Nanny! Während sie in der TV-Reportage zusammen kochen, spornt sie Nina beispielsweise an: "So, bei uns musst du aber noch ein bisschen schneller werden!" Hättet ihr gedacht, dass die Löwenmama sich ein Kindermädchen holt? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas mit ihrem Mann Daniel und ihrer Tochter Amanda

Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas mit ihrer Tochter Amanda

Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas mit ihrer Tochter Amanda

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de