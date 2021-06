Sophia Vegas (33) hat es mit ihrer Tochter Amanda manchmal nicht leicht! Im Februar 2019 ist die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin zum ersten Mal Mutter geworden. Seitdem dreht sich ihr ganzes Leben um die kleine Prinzessin. Auch im Netz teilt Sophia immer wieder Einblicke in ihr Leben mit der inzwischen Zweijährigen – und die hält sie ganz schön auf Trab: Auf neuen Schnappschüssen läuft sie ihrer Mutter einfach davon und begibt sich damit in eine gefährliche Situation!

Auf Instagram teilte Sophia eine Reihe von Schnappschüssen, die in Los Angeles am Strand entstanden sind. Auf dem ersten Bild sind sie, ihr Mann Daniel Charlier und ihre gemeinsame Tochter zu sehen, wie sie aufs Meer schauen. Doch so ruhig blieb es offenbar nicht lange: Weitere Bilder zeigen, wie Amanda (2) ihrer Mutter davonrennt und dem offenbar recht tiefen Wasser ziemlich nahekommt. Damit sie nicht hineinplumpst, versucht Sophia, sie wieder einzufangen – was ihr schließlich auch gelingt. "Amerika hat so viele schöne Seiten. Dennoch auch sehr gefährliche. Da muss man als Mami schnell sein", resümierte die 33-Jährige in der Bildunterschrift.

Das Augenmerk mancher Fans liegt bei diesen Aufnahmen allerdings weniger auf Amandas Flucht als vielmehr auf Sophias Schuhwerk. Die Ex von Bert Wollersheim (70) trägt für den felsigen Küstenabschnitt eher ungeeignete High Heels. "Die Schuhe... unmöglich", kommentierte ein Nutzer. Von anderen erntet Sophia allerdings auch Zuspruch, dass sie trotz der hohen Absätze auf dem unebenen Untergrund so fix unterwegs zu sein scheint.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas mit ihrem Mann Daniel Charlier und ihrer gemeinsamen Tochter Amanda

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und ihre Tochter Amanda im Juni 2021

