Er war nicht gerade überzeugt von ihr! Aktuell bandeln Eugen Lopez und Finnja Bünhove bei Are You The One – Reality Stars in Love an. Momentan läuft es auch ziemlich gut bei dem Paar – doch das war nicht immer so. Schon bevor die beiden ihre ersten Reibereien hatten, war der Muskelmann etwas abgeneigt von seiner Perle: Gegenüber Promiflash verriet Eugen nun, dass er am Anfang "ein nicht so gutes Bild" von Finnja hatte!

Doch was war der Grund? "Da sie schon bei der fünften Datingshow mitmacht und sich immer sehr 'leichtlebig und sehr offen' präsentiert hat. Das heißt, ich bin davon ausgegangen, dass sie es nur für den Fame, die Aufmerksamkeit und den sexuellen Spaß macht", erzählte er offen. Mit diesem Hintergrund wäre Finnja nichts für Eugen – doch sein Eindruck hat sich schnell geändert.

"Als ich auch ihre anderen Seiten kennengelernt habe, war sie süß, lustig, fürsorglich und liebevoll. Also beschloss ich dem Ganzen eine Chance zu geben und mir das genauer anzuschauen – also wer Finnja wirklich ist", resümierte der Tattooliebhaber. Ob die beiden nun ein Match sind oder nicht, ist dem Hottie letztendlich egal. "Das entscheide ich immer noch selbst und hätte Finnja weiterhin kennengelernt", verriet er weiter.

Instagram / eugen1pz Eugen Lopez, "Temptation Island"-Verführer

Instagram / finnja__von__buenhove Finnja Bünhove, Reality-TV-Star

Instagram / eugen1pz Eugen Lopez, "Temptation Island"-Verführer

