Diese Abweisung hat Finnja Bünhove tief getroffen! Bei Are You The One – Reality Stars in Love sucht die TV-Bekanntheit momentan nach ihrem Perfect Match. In diesem Zuge hat die Beauty ein Auge auf den Ex-Temptation Island-Verführer Eugen Lopez geworfen. Obwohl sie hin und weg von dem Hottie ist, scheint er es sehr langsam angehen zu wollen. Als Finnja ihn küssen wollte, gab er ihr sogar einen Korb. Im Promiflash-Interview verriet sie jetzt, dass sie nach wie vor nicht nachvollziehen könne, warum Eugen sie abwies!

Finnja könne nicht verstehen, warum Eugen ihr körperlich nicht habe näherkommen wollen, obwohl das TV-Paar zu dem Zeitpunkt bereits zehn Tage miteinander in der Show verbracht hatte. "Für mich unverständlich, da ich immer nach meinem Gefühl handle und nicht immer alles überdenke", erklärte das TV-Sternchen. Sie habe in dem Moment einfach Lust gehabt, ihn zu küssen, und nicht damit gerechnet, dass Eugen eine große Sache daraus machen würde.

In der Show gab Eugen zu verstehen, dass es noch nicht der richtige Zeitpunkt für einen Kuss zwischen ihm und Finnja gewesen sei. Doch warum es noch nicht so weit sei, seine TV-Partnerin zu küssen – das konnte der gebürtige Russe nicht erklären. "Irgendwie war die Situation mit Eugen vor Ort schon ein wenig toxisch. So abgewiesen zu werden ohne eine vernünftige Erklärung, war für mich einfach nicht nachvollziehbar", ließ Finnja den Moment Revue passieren.

Alle Infos zu "Are You The One – Reality Stars in Love" auf TVNOW.de

TVNOW / Markus Hertrich Finnja Bünhove, Kandidatin bei "Are You The One – Reality Stars in Love" 2021

TVNOW / Markus Hertrich Eugen Lopez, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

"Temptation Island", TVNOW Eugen Lopez, "Temptation Island"-Verführer

