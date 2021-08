Endlich gibt es Neuigkeiten rund um Fürstin Charlène (43). Aktuell befindet sich die Frau von Fürst Albert II. (63) in ihrer südafrikanischen Heimat. Wegen einer Hals-Nasen-Ohren-Infektion kann die Blondine ihre Rückreise allerdings erst im Oktober antreten. Charlène musste sich wegen der Erkrankung am vergangenen Freitag sogar einer vierstündigen Operation unterziehen. Nun gibt es nach dem Eingriff ein erstes Gesundheitsupdate zum Zustand der Fürstin.

Laut einer Pressemitteilung des Palastes unterzog sich die 43-Jährige der OP unter Vollnarkose und muss die schwere Zeit aktuell noch ohne ihren Ehemann und die beiden Zwillinge Jacques und Gabriella durchstehen. Ihre Familie befindet sich nämlich im monegassischen Fürstentum, allerdings sollen sie in den nächsten Tagen auch nach Südafrika reisen, um Charlène zu unterstützen. "Fürstin Charlène erholt sich und wir denken liebevoll an sie", erklärte Albert in dem Statement.

Seine Liebste habe den Eingriff gut überstanden. Warum genau die Familienmutter operiert werden musste, blieb nach wie vor unklar. Das Pärchen verbrachte wegen Charlène Gesundheitszustand sogar seinen zehnten Hochzeitstag getrennt. "Es war eine schwierige Zeit für mich. Ich vermisse meinen Mann und meine Kinder sehr", erklärte die Blondine gegenüber Channel24.

Getty Images Fürstin Charlène in Monaco 2019

Getty Images Fürstin Charlène und Prinz Albert von Monaco mit ihren Kids

Getty Images Fürstin Charlène im September 2020

