Malin Andersson kann ihre Schwangerschaft offenbar gar nicht richtig genießen, weil sie total aufgewühlt ist. Vor gut zwei Jahren ist die ehemalige Teilnehmerin der britischen Love Island-Ausgabe zum ersten Mal Mutter geworden. Ihre Tochter namens Consy starb allerdings nur einen Monat nach der Geburt. Nun ist Malin wieder schwanger: Doch die Influencerin macht sich große Sorgen, dass ihrem zweiten Baby ein ähnliches Schicksal widerfahren könnte.

Auf Instagram wird die Reality-TV-Teilnehmerin unter einem neuen Foto ihres Babybauchs ganz emotional: "Dass ein neuer Mensch in mir heranwächst, fühlt sich so vertraut an. Das beunruhigt mich." Ihre Schwangerschaft sei bislang eine sehr seltsame Reise gewesen – Consys Tod begleite sie jeden Tag. "Ich habe diesen inneren Schmerz, diesen Schmerz und diese Stimme in meinem Kopf, die mir sagt, dass das nicht real ist, dass mein Kind nicht überleben wird, dass etwas Schlimmes passieren wird", erklärte Malin genauer. Dabei hoffe sie zutiefst, dass ihr Baby gesund und munter zur Welt kommt.

Seit einiger Zeit macht Malin eine Therapie: "Diese hat viele ungelöste Emotionen und Schmerzen offengelegt, die ich zuvor anscheinend ausgeblendet hatte." Trotzdem falle es ihr immer noch schwer, ihre jetzige Situation zu begreifen: "Wenn ich mir klarmache, was in mir wächst, bekomme ich Gänsehaut. Ich muss zweimal hinschauen."

Instagram / missmalinsara Consy Andersson-Kemp, Tochter von Malin Andersson

Instagram / missmalinsara Malin Andersson, Influencerin

Instagram / missmalinsara Malin Andersson im August 2021

