Kim Tränka plaudert aus dem Nähkästchen! Der hübsche Boy aus Bremen ist der neue Krawattenverteiler in der dritten Staffel des beliebten schwulen Datingformats Prince Charming. Darin darf er sich aus 18 liebeshungrigen Kandidaten seinen Mr. Right aussuchen. Dass er auf Männer steht, merkte Kim erst Anfang 20. Im Promiflash-Interview erinnerte sich der Automobilverkäufer an seine ersten sexuellen Erfahrungen zurück – die hatte er mit einer Frau.

Als er die Volljährigkeit erreicht hatte, landete Kim erst einmal mit einer Frau zwischen den Laken. "Das war damals für mich auch in Ordnung, es war gut, hat keine Wünsche offengelassen und zu dem Zeitpunkt hat das gepasst", schilderte er im Gespräch mit Promiflash. Dann datete er ein paar Jahre lang Frauen – keine von ihnen äußerte sich bislang dazu, dass ihr Verflossener jetzt der neue Prince Charming ist.

Die ersten sexuellen Erfahrungen mit einem Mann sammelte Kim dann Anfang 20 mit einem ehemaligen Arbeitskollegen. Die Männer hatten privat über Handy Kontakt und die Chats wurden dann immer direkter, bis dann mehr passierte. Diese Aktivitäten hatten ihm letztlich besser gefallen als der Sex mit Frauen.

Anzeige

TVNow Kim Tränka bei einem "Prince Charming"-Shooting

Anzeige

TVNow Kim Tränka, 2021 in Griechenland

Anzeige

TVNow Prince Charming Kim Tränka

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de